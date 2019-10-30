الأرجنتيني غروسي يتولى مهام رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد 2 ديسمبر

يجب أن تكتمل جميع الإجراءات. تحقيقًا لهذه الغاية، عقد مجلس الإدارة اليوم اجتماعًا للتعيين الرسمي للممثل الدائم غروسي، والخطوة التالية هي موافقة المؤتمر العام يوم 2 كانون الأول/ديسمبر في دورته الاستثنائية. بعد ذلك، سيبدأ الرئيس التنفيذي الجديد بالشروع في مهامه فوراً.
وانتخب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الثلاثاء، الأرجنتيني رافائيل غروسي، مديراً عاماً جديدا للوكالة، ليتولى مهامه اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2020.
وتوفي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، يوكيا أمانو، في نهاية تموز/ يوليو، بعد أن ترأس الوكالة منذ عام 2009.
وعين مجلس الإدارة الممثل الدائم السابق لرومانيا، كورنيل فيروتا، مديرا عاما للوكالة بالإنابة.
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