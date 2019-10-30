انطلاق الجلسة الأولى للجنة الدستورية حول سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف

بدأ الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في جنيف، وذلك بحسب ما وافانا به مراسل "سبوتنيك".

جنيف - سبوتنيك. يفتتح الاجتماع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، ثم يأخذ الرئيسان المشاركان الكلمة: أولاً، رئيس وفد دمشق أحمد كزبري، ثم سيتحدث بعده، رئيس وفد المعارضة هادي البحرا. وعقب ذلك سيستمر الاجتماع خلف أبواب مغلقة.

ووفقاً لما صرح به ممثل وفد المعارضة السورية عبد الحكيم بشار، لوكالة "سبوتنيك"، سيبدأ العمل الرئيسي للجنة الدستورية يوم الاثنين 4 تشرين الثاني/نوفمبر، في إطار مجموعة مصغرة مؤلفة من 45 شخصاً، وقبل ذلك سيناقش الوفد القضايا التنظيمية.

يذكر أنه لم تتم الموافقة الرسمية على قوائم أعضاء اللجنة إلا في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي. وتتكون اللجنة من ثلاثة أجزاء متساوية - 50 ممثلاً عن المعارضة والحكومة والمجتمع المدني. يشمل التكوين الموسع للجنة 150 شخصاً، 50 من كل مجموعة ، وبأغلبية الأصوات، سيتم اعتماد المسودات الدستورية، التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 شخصاً.

ويعتبر الهدف الرئيسي للجنة هو إعداد الإصلاح الدستوري في سوريا من أجل إجراء الانتخابات في البلاد على أساسها، والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية.