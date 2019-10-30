تركيا تدين مشروع العقوبات الأمريكية وتعتبرها متنافية مع الاتفاق حول سوريا

أدانت تركيا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، قبول مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون ينص على فرض عقوبات ضد أنقرة لقيامها بعملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وندد بيان الخارجية التركية بمشروع القانون الأمريكي الذي يستهدف مسؤولين أتراك رفيعي المستوى والقوات المسلحة التركية: "ندين بشدة قبول مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف بالعقوبات دولتنا بذريعة عملية نبع السلام".

وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة تتنافى مع الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين الدولتين.

"هذا المشروع لا يتسق مع روح الشراكة المستمرة تحت سقف حلف شمال الأطلسي(ناتو)، ويتنافى مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بشأن سوريا"

وأكد البيان على أن "الولايات المتحدة لا يمكنها أن تصل لشيء من خلال مثل هذه التهديدات أحادية الجانب" وأنه على المسؤولين الأمريكيين "الذين يتجاهلون بأقوالهم وأفعالهم الفرق بين دولة حليفة ومنظمة إرهابية، ويقرون بشرعية شخص إرهابي (في إشارة لمظلوم كوبان)، أن يروا أنهم لن يستطيعوا تحقيق أي شيء بتهديدات فرض عقوبات أحادية الجانب" بحسب نص البيان الذي نشرته وكالة "الأناضول" التركية.

وحث البيان الكونغرس الأمريكي على "وقف استغلال القضايا التي ليست لها علاقة بروح علاقتنا، والزج بها في السياسة الداخلية، والتحرك وفق علاقات الشراكة والتحالف بين البلدين" كما حث الإدارة الأمريكية على "ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الخطوات التي يمكن أن تضر علاقاتنا".

واستدعت الخارجية التركية السفير الأمريكي في أنقرة بسبب تصويت مجلس النواب على العقوبات وإبادة الأرمن.

وأيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة قرارا يعترف بأن "عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن قبل 100 عام إبادة جماعية" في تصويت رمزي وإن كان تاريخيا من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم التوتر مع تركيا.

ووافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتا على القرار الذي يؤكد أن سياسة الولايات المتحدة التي تعتبر مقتل 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الفترة من 1915 إلى 1923 إبادة جماعية.

كما وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود إضافية على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب عملية نبع السلام في شمال شرق سوريا.

وصف وزير خارجية تركيا قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن قضية الأرمن بأنه "قرار مخز" من قبل أشخاص يستغلون التاريخ في السياسة.