السفارة الإسرائيلية في روسيا توقف عملها

أعلنت السفارة الإسرائيلية في روسيا أنها توقف عملها.

وقالت السفارة الإسرائيلية على صفحتها على موقع "فيسبوك"، إنها تضطر إلى إيقاف عملها بسبب قرار لوزارة المالية الإسرائيلية يُلزم سفراء إسرائيل بالالتزام بتعليمات جديدة تنافي ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.

وتعلق السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم عملها منذ 30 أكتوبر/تشرين الأول، إذ يرفض العاملون فيها مواصلة العمل بسبب قرار وزارة المالية تقليص الاعتمادات لهم.

وقالت السفارة الإسرائيلية في روسيا إن وزارة المالية الإسرائيلية تضطرها إلى إيقاف العمل.

وأضافت أنها تأمل في "حل الوضع في أقرب وقت".