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    كابيتول الولايات المتحدة، الكونغرس، واشنطن، الولايات المتحدة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

    خبير: واشنطن تستخدم الاعتراف بإبادة الأرمن كورقة مساومة ضد السياسة التركية

    © REUTERS / Al Drago
    العالم
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    أقر مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915 ، والذي جاء بالتزامن مع تأييد المجلس لمشروع قانون العقوبات على تركيا.

    وتطرق رئيس قسم الشرق الأوسط في مدرسة الدسات الشرقية ألكسي مورافيوف في حوار مع وكالة " سبوتنيك"، إلى كيف ينظر الجانب التركي إلى هذه الخطوات، ولماذا اعترفت الولايات المتحدة رسمياً بالإبادة الجماعية الآن، بالرغم أن كل ذلك حدث سنة 1915.

    "الوضع كان على هذا النحو: في نهاية القرن التاسع عشر الإمبراطورية العثمانية دخلت في أزمة كبيرة وكانت على حدود الانهيار.على هذه الخلفية ، تكثفت المشاعر الانفصالية: في المقام الأول في شرق وجنوب شرق الأناضول، السلطات التركية حاولت منع البلاد من الانهيار وغرس فكرة وحدة الشعب التركي، لكن الأرمن والآشوريين والأكراد الذين سكنوا هذه الأجزاء من الأناضول لم يرغبوا في الاعتراف بأنفسهم كأتراكب.بعد ذلك ، بدأت مجموعة من السياسيين الأتراك الشباب، مثل طلعت باشا ، تميل إلى ضرورة اتخاذ تدابير عنيفة ضد الأرمن والآشوريين... تم إدخال الوحدات المسلحة الكردية إلى القرى الآشورية والأرمنية. بسرعة كبيرة، من الناحية السياسية والإثنية، تحولت هذه الجرائم إلى جرائم دينية: كان من الممكن عزل الأرمن والأشوريين عن جماهير السكان المحليين فقط من خلال التحقق من الانتماء الديني."

    وأضاف مورافييف" قتلوا الشيوخ والنساء والأطفال. يكفي أن يجدوا في بيت من البيوت على الصليب أو كتاب المسيح ، لتبدأ المذبحة. الأرمن هاجروا بأعداد كبيرة إلى إيران طمعا في الحصول على النجدة من قبل الروس والإنجليز إلا أن هذه الآمال كانت كبيرة. في النهاية، تم إجلاء عدد من الأرمن بمساعدة الجنود الروس إلى أراضي الجزء الروسي من أرمينيا. مات الكثير منهم في الطريق..الإبادة الجماعية بلغت حوالي 150000ضحية آشوري، وحوالي مليون و500 ألف من الأرمن."

    ماذا تقول تركيا؟

    وفقًا لأليكسي مورافيوف، فإن أنقرة، اليوم تعتبر مجزرة الأرمن والأشوريين صراعا عرقيا مع الأكراد، وليس للحكومة التركية علاقة مباشرة بهم"الأرمن الذين يعيشون في اسطنبول، وحتى في قيصرية لم يتعرضوا للاضطهاد كما هو الحال في شرق الأناضول. هذه الحقيقة كشفتها السلطات التركية بنشاط كدليل على عدم وقوع إبادة جماعية: لقد قتلوا، كما يقولون فقط في الجزء الشرقي من البلاد. علاوة على ذلك، بما أن الأكراد قتلوا بأعداد كبيرة فإن السلطات التركية تقدم هذا على أنه صراع عرقي ".

    كابيتول الولايات المتحدة، الكونغرس، واشنطن، الولايات المتحدة 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AP Photo / Alex Brandon
    مجلس النواب الأمريكي يؤيد قرارا يعترف بعمليات الإبادة ضد الأرمن
    استخدام معاناة الناس كورقة مساومة في السياسة، لقد أثيرت قضية الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في الولايات المتحدة بشكل دوري منذ عام 1951 ، لكن الاعتراف الرسمي لم يحدث إلا مؤخراً.

    يرى الخبير أن السبب من وراء ذلك ينحصر فقط في ألعاب الإدراة الأمريكية" الآن ، الولايات المتحدة تشعر بضيق شديد من تركيا بسبب صداقتها مع روسيا ولسياستها المستقلة في الشرق الأوسط. نتيجةً لذلك ، لم تعد عمليات الفحص والتوازنات التي عملت من قبل صالحة. وفي تحد لتركيا ، قرر الأمريكيون الاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية. هذا يدل على مدى تكرار سياسة الولايات المتحدة في هذا الشأن. لأن الاعتراف بالمجازر ومعاناة الأمة بأكملها يعتمد على البراغماتية السياسية وهذا بالطبع أمر فظيع ".

    تم الاعتراف بحقيقة الإبادة الجماعية للشعب الأرمني في الدولة العثمانية من قبل 23 دولة ، بما في ذلك روسيا ، وكذلك البرلمان الأوروبي ومجلس الكنائس العالمي. اعترفت خمس دول فقط بالإبادة الجماعية الآشورية: ألمانيا والنمسا وهولندا وأرمينيا والسويد بين عامي 2010 و 2016. ترفض تركيا تقليديًا الاتهامات وتدعو إلى إنشاء لجنة دولية من المؤرخين لدراسة الوثائق الأرشيفية في البلاد لتطوير مقاربة موضوعية لأحداث الحرب العالمية الأولى.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سياسية, تركيا, اعتراف, إبادة الأرمن, أمريكا, الكونغرس
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