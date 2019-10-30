اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات التركية في ريف رأس العين

أعلنت وكالة "سانا" السورية عن وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش العربي السوري والقوات التركية في تل الورد بريف رأس العين.

وقالت "سانا" أن "اشتباكات عنيفة بين الجيش العربي السوري وقوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين".

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مراسل سانا: اشتباكات عنيفة بين الجيش العربي السوري وقوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين. — سانا عاجل (@SanaAjel) October 30, 2019

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في ريف الحسكة السورية، الأحد الفائت، إن الجيش السوري وبعد انتشاره في مدينة الدرباسية شمال شرق الحسكة وتأمينه لمداخل ومخارج المدينة الواقعة على الحدود التركية، أرسل وحدات قتالية إلى بلدة عامودا، التي تبعد نحو 30 كم إلى الشرق من الدرباسية.

ونفذت وحدات الجيش السوري في وقت سابق انتشارا على الحدود السورية التركية بريف الحسكة الشمالي من ريف رأس العين الشرقي غربا وصولا إلى القامشلي شرقا وثبتت نقاطها على محور يمتد حوالي 90 كم.