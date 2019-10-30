تركيا تلاحق "ناشري الأخبار الكاذبة" حول "نبع السلام" على مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت مديرية الأمن التركية عن حملة أمنية موسعة قامت بها وأسفرت عن القبض على عشرات، من بينهم أشخاص "نشروا أخبار مضللة بشأن" عملية "نبع السلام" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن مدير الأمن العام التركي، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن ألقت القبض على 100 شخص خلال 26 عملية في 21 ولاية تركية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا يخططون لاستهداف احتفالات عيد الجمهورية.

#عاجل | القبض على 100 شخص خلال 26 عملية في 21 ولاية تركية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا يخططون لاستهداف احتفالات عيد الجمهورية (مدير الأمن العام) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 30, 2019

​جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع في العاصمة أنقرة، حسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام التركي، الأربعاء، نقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأكد أقطاش "استمرار الكفاح في مواجهة المنظمات الإرهابية جميعها على رأسها غولن، وداعش، وبي كا كا بكل دقة وعزم".

وتابع "نُفذت 26 عملية أمنية في 21 ولاية ضد تنظيم داعش الإرهابي وألقي القبض وتوقيف 100 شخص كانوا يخططون لاستهداف احتفالات عيد الجمهورية".

وشدد أنهم رصدوا 1297 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارا مضللة بخصوص عملية نبع السلام (شمالي سوريا)، وأوقفوا 452 شخصًا من أصحابها وحبس 78 منهم".