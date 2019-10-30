منظمة الهجرة الدولية تعلن مقتل 3 من موظفيها في جنوب السودان

أفادت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة أشخاص من العاملين في منظمة الهجرة الدولية في جنوب السودان نتيجة للاشتباكات الدائرة هناك، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح.

موسكو – سبوتنيك . وقالت المنظمة في بيان لها بهذا الشأن: "لقى ثلاثة أشخاص، امرأة ورجلان، حتفهم، بسبب تبادل النيران خلال الاشتباكات ، التي وقعت بين جماعات مسلحة في ساعات الصباح، يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول في إسيبي، في دائرة موروبو بالمحافظة الاستوائية المركزية للبلاد. وأصيب رجلان آخران بجروح لا تهدد حياتهما، إلا أن أحدهما ما زال يستعيد حالته الصحية بعد إصابته بطلقة نارية".

وبالإضافة إلى ذلك، اختطف أشخاص مجهولون متطوعة وطفلا، عمره أربعة أعوام، للموظفة التي قتلت أثناء الاشتباكات، وفي الوقت الحالي ما زال مكان تواجدهم، بحسب المنظمة، غير معروف.

وأدانت المنظمة "بأشد العبارات" قتل المتطوعين، ودعا رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان، جان فيليب شوزي، إلى "تحميل مرتكبي أعمال العنف هذه التي لا معنى لها ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني المسؤولية".

يذكر أن الموظفين القتلى عملوا في نقاط تفتيش حمى "إيبولا" في مناطق الحدود الدولية لجمهورية جنوب السودان مع أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى قيامهم بمراقبة الأوضاع في مناطق انتشار هذا المرض الفتاك.