واشنطن: العلاقات مع روسيا وصلت إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة

أعلن النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي، جون ساليفان، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وصلت إلى أدنى مستوى منذ أيام الحرب الباردة، لكن الحوار بين البلدين مهم بالنسبة للمصالح الوطنية الأمريكية.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في كلمة مكتوبة لنائب الوزير، نشرت قبيل جلسات استماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ: "علاقاتنا مع روسيا وصلت إلى مستوى أوقات الحرب الباردة... ومع ذلك التفاعل مع روسيا، المؤسس على المبادئ، أيضاً مهم لمصالحنا الوطنية".

وتجري اللجنة، اليوم الأربعاء، جلسات استماع مكرسة للنظر في ترشيح ساليفان لمنصب السفير الأمريكي لدى روسيا.

وفي وقت سابق، أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنتونوف، أن العلاقات الروسية الأمريكية ليست سيئة إلى حد كبير ، فقد تم استئناف الاتصالات على مستوى رفيع جدا.

وقال السفير خلال برنامج تلفزيوني: "لا أريد أن يكون هناك انطباعاً أن جميع القضايا في العلاقات الروسية الأمريكية سيئة، فقد تم استئناف الاتصالات على مستوى رفيع جدا في الآونة الأخيرة".

وأضاف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حقق جميع وعود حملته الانتخابية باستثناء "التعاون مع روسيا".

وتابع "يبدو لي أن السيد ترامب حقق جميع وعوده، باستثناء شيء واحد، هو تسوية الأمور مع روسيا. أعتقد أن الوقت قد حان، للعمل على هذه القضية بجد".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في وقت سابق، أنه يرغب بالتطبيع مع روسيا، مشيرا إلى أن أسباب هذا التقارب أمر عقلاني. وفضلا عن ذلك فإن ترامب يرغب بالتطبيع مع روسيا كونها ذكية، وفقا لما نقلته صحيفة "فزغلاد".

والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وعدد من دول الغرب، تمر الآن بمرحلة صعبة، لم يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية قبل أكثر من ربع قرن.