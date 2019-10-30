5 دول أوروبية تصدر بيانا مشتركا بشأن العملية التركية في سوريا

صرح وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، اليوم الأربعاء، بأن دول الشمال قلقة جراء العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، مشيرا إلى أن هذه الدول تدين تصرفات أنقرة هناك، وتتطلع إلى حل النزاع بالطرق السياسية وليس العسكرية.

ستوكهولم – سبوتنيك. وقال كوفود في الجلسة الحادية والسبعين لمجلس الشمال في ستوكهولم: "نحن الدول الخمس (الدنمارك وأيسلندا والنرويج والسويد وفنلندا)، وندين بشدة عملية تركيا شمالي سوريا، لأنها تؤدي إلى التصعيد وتقوض عملية السلام السياسية.

وتابع: " الوضع في سوريا مصدر قلق عميق، لقد كانت أحداث الأسابيع الأخيرة مثيرة للغاية، وندين العملية العسكرية، التي شنتها تركيا، شمالي سوريا، لأن هناك حلول سياسية للمشاكل وليس عسكرية".

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير تلك الأراضي من الإرهابيين في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وأعلنت تركيا بموجب اتفاق مع واشنطن تعليق الأعمال القتالية شمال شرق سوريا في إطار عملية "نبع السلام" لمدة محددة لإتاحة انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.

ومجلس "الشمال الأوروبي" هو منظمة إقليمية تأسست عام 1952 بهدف إطلاق التعاون بين برلمانات دول الشمال - الدنمارك وأيسلندا والنرويج والسويد وفنلندا.

وتعتبر المنظمة هيئة استشارية رقابية، تبحث المسائل المتعلقة بالتعاون بين الدول الخمس، بما فيها الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي (جزر فارو، وغرينلاند وجزر أولاند).

ويجتمع ممثلو برلمانات الشمال مرة واحدة في السنة، لبحث أكثر مواضيع التعاون إلحاحا، حيث تتمحور أنشطة المجلس في طرح مبادرات لحل مشاكل المنطقة الشمالية.