بومبيو: العقوبات المالية هدفها حماية العالم من إيران

قال وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، إن الهدف من فرض العقوبات المالية، على إيران، هو حماية العالم منها، مشيرا إلى أنها تسيء استخدام الأموال، التي تصل إليها.

جاء ذلك في تدوينة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء.

وكتب: "ترحب الولايات المتحدة الأمريكية، بما قامت به مجموعة العمل المالي الدولية "إف إيه تي إف"، بفرض إجراءات إضافية لحماية العالم من إيران".

The U.S. welcomes the Financial Action Task Force (#FATF) reimposing additional measures to protect the world from Iran. The regime doesn’t want the world to see how it misuses money. Iran must ratify #PalermoConvention and TF Convention or face further consequences. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 30, 2019

وأضاف: "النظام لا يريد أن يرى العالم، كيف يساء استخدام الأموال في إيران"، مشيرا إلى أن طهران يجب أن تنصاع لاتفاقية باليرومو، واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب "تي إف".

ومجموعة العمل المالي، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، تهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط، في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

وبعدها أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية، قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية.

وتفرض واشنطن عقوبات مالية على إيران، وعلى أي مؤسسات مالية تتعامل معها، وتقول، إن الهدف من ذلك هو منع إيران من إساءة استخدام تلك الأموال لتمويل مشروعات عسكرية محظورة، بحد وصفها.