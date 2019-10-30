رئيس وزراء فلسطين: المفاوضات مع إسرائيل لم تحدث أي تقدم على مدار 25 عاما

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لم تحدث أي تقدم على مدار 25 عاما.

رام الله - سبوتنيك. وقال اشتية: "إن إسرائيل بانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة تعمل على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال تهويد القدس، ومصادرة وضم الأراضي، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني، واستمرار عزلها لقطاع غزة".

وأضاف رئيس الوزراء: "بأن العملية السياسية لم تؤت ثمارها منذ 25 عامًا، وقد حان الوقت لإنشاء وإنفاذ أساس جديد ومعايير جديدة للعملية السياسية، داعيا استراليا كجزء من المجتمع الدولي إلى المساهمة بدعم التوجه لبديل عن المفاوضات الثنائية التي أثبتت فشلها خلال الأعوام الماضية".

وأوضح إشتية:

في ظل سعي إسرائيل لإفشال حل الدولتين، علينا الانتقال من الثنائي إلى المتعدد، بعقد مؤتمر دولي يضم كل الأطراف ويركز على حل القضايا السياسية، ويعتمد على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة كمرجعية لعملية سياسية يكون لها إطار زمني محدد.

ويشار إلى أن تصريحات إشتية جاءت خلال استقباله وفداً رفيع المستوى من سياسيين أستراليين من الحزبين الرئيسيين هناك برئاسة رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق، جون وينستون هوارد، وحضور الممثل الأسترالي في فلسطين، مارك بايلي.

من جانبه، أكد هوارد على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وحرصها على سلام عادل وشامل في المنطقة تعيش في ظله كل دول الجوار.