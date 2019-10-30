ترامب يكرم الكلب "البطل"

كرم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، الكلب، بطل، عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

ونشر ترامب، عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة للكلب الذي وصفه الرئيس الأمريكي، بالموهوب، الذي كان ضمن الفرقة التي قتلت البغدادي.

وعلق ترامب على صورته، وهو يمنح الكلب قلادة تكريم، بكلمتين فقط، قال فيها: "بطل أمريكي".

​وكان الجيش الأمريكي قد رفض الكشف عن اسم كلب أصيب في الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة على المجمع الذي كان يقيم فيه زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في سوريا وانتهت بمقتله.

وورد أن الكلب أصيب بجروح طفيفة بعد أن شارك في العملية يوم السبت، وفقا لوريترز.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكلب في الخطاب الذي وصف فيه، أمس الأحد، وقائع الغارة. وقال ترامب إن الكلب "دخل النفق" الذي قتل فيه البغدادي نفسه بحزام ناسف. ووصف الرئيس الأمريكي الكلب بأنه "جميل ولطيف وموهوب".

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

​وكشف الصحفي العسكري في صحيفة نيوز ويك الأمريكية، جيمس لابورتا عن اسم الكلب، قائلا إنه علم من عدة مصادر في البنتاغون الأمريكي أن الكلب يدعى "كونان".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن "البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق"، مضيفاً أنه تم "التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة".

يذكر أنه تحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحات من سوريا والعراق، كما نفذ العديد من الهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.