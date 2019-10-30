أردوغان: محاولات النيل من الاقتصاد التركي باءت بالفشل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن محاولات النيل من الاقتصاد التركي باءت بالفشل.

وقال أردوغان، في خطاب ألقاه الأربعاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالعاصمة أنقرة إن "الأداء الاقتصادي لتركيا في تحسن مستمر".

وأضاف أن "سعر الفائدة في تركيا يتراجع بشكل مستمر، وكذلك معدل التضخم الذي سيصل في أقرب وقت إلى خانة الآحاد".

وتابع قائلا: "علينا أن نحقق ذلك حتى يكون الاقتصاد جالسًا على مساره الصحيح". بحسب وكالة "الأناضول".

وأوضح "أنهم لا ينظرون إلى ما يقوله الآخرون وإنما إلى ما تحتاجه تركيا، مشددًا أنهم نفذوا العملية (نبع السلام) من أجل تطهير الحدود من الإرهابيين، وتأمين عودة السوريين إلى بلدهم".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "شرح لنحو 20 زعيم خلال لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطط ومشاريع تركيا، مبينًا أنه طلب منهم دعما لتلك الخطط".

وأستطرد قائلا "جميعهم يعتبرها جيدة، ولكن عند القدوم إلى الدعم لا يصدر صوت أحد، لأن هؤلاء لا يقفون بجانب الضحايا والمظلومين ولا نية لديهم لاتخاذ خطوة من هذا القبيل، فهم لا يجيدون سوى القتل وبيع السلاح".