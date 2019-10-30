كيم كارديشيان تحتفل بقرار أمريكي "انتصر لشعبها".. وتنشر صورتها بـ"الأسود"

ارتدت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، الأسود مع أبنائها، واحتفلت بما وصفته أنه قرار "انتصر لشعبها".

ونشرت كيم كارداشيان تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، تعليقا على قرار الكونغرس الأمريكي بالاعتراف بـ"الإبادة الجماعية للأرمن"، من قبل العثمانيين.

وقالت كارداشيان: "بالأمس كان هذا انتصارا للشعب الأرمني، عندما أقر مجلس النواب الأمريكي بالإبادة الجماعية للأرمن".

وتابعت "التقطت هذه الصورة لي ولأطفالي هذا الشهر في موطني الأصلي، أرمينيا، بواسطة جاكي نيكرسون".

Yesterday was such a huge victory for the Armenian people when the US House Of Representatives acknowledged the Armenian Genocide! This photo was taken of me and my children this month in Armenia 🇦🇲 by Jackie Nickerson pic.twitter.com/uIM8DroGEv — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 30, 2019

​وظهرت كيم كارداشيان في الصورة مرتدية فستانا "أسود اللون" مع أطفالها الأربعة.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر بأكثرية 405 صوتا مقابل 11 رافضين، قرارا يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بـ"الإبادة الأرمنية"، في سابقة في الكونغرس حيث طرحت منذ عقود نصوصا مماثلة بلهجة مباشرة لكن لم يتم تمريرها.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنه يشرفها الانضمام إلى زملائها في "إحياء ذكرى واحدة من أكبر الفظائع في القرن العشرين: القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف مليون أرمني من رجال ونساء وأطفال الأرمن على يد الامبراطورية العثمانية".

وتابعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي: "تلك العقوبات، بمثابة تحذير وجرس إنذار للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من تكرار ما فعله أجداده مع الأكراد في سوريا".