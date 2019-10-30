تويتر للسياسيين: لن نسمح لكم بشراء الشعبية وتضليل الناس

أصدرت شبكة التدوين المصغر "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، بيانا رسميا يحظر فيه على السياسيين الترويج أو عمل إعلانات لأي من أنشطتهم السياسية.

وقال مؤسس موقع تويتر، جاك دورسي، في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على تويتر: "يمكن للسياسيين أن يحققوا الانتشار من تغريداتهم عن طريق كسبها بصورة طبيعية لا شرائها عن طريق الإعلانات".

وأوضح البيان أن القرار سيحظر جميع الإعلانات عن المرشحين السياسيين والانتخابات والقضايا السياسية الساخنة، مثل الإجهاض والهجرة، وغيرها من القضايا.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵 — jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019

​وأشارت منصة التدوين المصغر أن تلك الطريقة سيتم استخدامها من أجل وقف محاولات خداع الناخبين قبل انتخابات 2020 الأمريكية.

وتابع دورسي قائلا "الدفع مقابل انتشار خطاب سياسي معين، وجعله أكثر تأثيرا، وفرض رسائل سياسية معينة وموجهة للناس، أمر بات مرفوضا على تويتر".

وتابع "رغم أن الإعلانات عبر الإنترنت قوية للغاية وفعالة للغاية بالنسبة لكل المعلنين، لكن تلك القوة تجلب مخاطر كبيرة عندما تتعلق بالسياسة، لأن استخدامها للتأثير على الأصوات لا يؤثر على شخص بمفرده، بل يؤثر على حياة الملايين".