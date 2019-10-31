زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب الفلبين

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قويا شدته 6.8 درجة وقع قرب مينداناو في الفلبين اليوم الخميس بعد يومين فقط من زلزال شدته 6.7 درجة ضرب منطقة قريبة فأودى بحياة ما لا يقل عن سبعة أشخاص.