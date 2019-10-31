بومبيو ينتقد النظام السياسي في الصين قائلا: إن الشعب لا يريد هذا النموذج

انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، النظام السياسي في الصين، قائلا إن "الشعب الصيني لا يريد هذا النموذج".

واشنطن - سبوتنيك. وقال بومبيو خلال فعالية بمعهد هدسون، اليوم الخميس أن: " الحزب الشيوعي الصيني يقدم لشعبه وللعالم نموذجا مختلفا تماما للحكم"، مشيرا إلى أن "هذا نموذج سلطة الحزب الواحد اللينينية، حيث ينبغي على كل شخص أن يفكر ويتصرف كما ترغب النخبة الشيوعية. هذا ليس المستقبل الذي أريده. هذا ليس المستقبل الذي يريده الشعب الصيني المحب للحرية. ".

وفقا لبومبيو، توصلت الولايات المتحدة لفهم مفاده أن الحزب الشيوعي الصيني معادي لها ولقيميها.

وقال وزير الخارجية: "نحن على يقين الآن أن الصين تهدد أمننا القومي الأميركي من خلال تطوير أسلحة غير متماثلة تهدد منشآتنا الاستراتيجية، والقائمة قد تطول".

واتهم بومبيو السلطات الصينية باستخدام القوة في حكم الدولة، ودفع رشاوي في صفقاتها مع جيرانها والبلدان الأخرى، وفي انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك في هونغ كونغ، مشيرا بالوقت نفسه، أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الصين.

وختم بومبيو، قائلا "نريد النجاح للصين. نريد أن نرى نظام سوق يتسم بالشفافية والتنافسية والمنفعة المتبادلة لجميع المشاركين، والخطوات الأولى لذلك قد نراها في المرحلة الأولى من الصفقة التي نقترب من توقيعها".

كان ترامب ووزير الخزانة ستيفن منوتشين والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو قالوا جميعا إن تقدما طيبا يتحقق على صعيد الاتفاق بعد حرب تجارة ظلت تدور لنحو 16 شهرا، لكنهم أشاروا أيضا إلى أنها لن تكون مشكلة في حالة عدم الانتهاء من تفاصيل الاتفاق بحلول قمة منتدى أبك.

وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ إن كبار المفاوضين التجاريين من كلا البلدين سيجرون اتصالا هاتفيا آخر قريبا بينما تتواصل المشاورات على مستوى العمل بوتيرة سريعة.