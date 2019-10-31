غالبية قتلى حريق قطار باكستان لقوا حتفهم أثناء الهرب من عرباته المشتعلة...فيديو

ارتفع عدد قتلى الحريق الذي شب بقطار في شمال شرق باكستان، اليوم الخميس، إلى 40 شخص وإصابة العشرات، وفقــا لما نقلته محطة "جيو" عن الشرطة المحلية.

نيودلهي-سبوتنيك. كان القطار يقوم برحلة من مدينة كراتشي إلى رافالبيندي. ووفقاً للبيانات الأولية، فإن سبب الحريق انفجار أسطوانة غاز. وقال شهود إن الحريق اشتعل في ثلاث عربات.

وقال وزير السكك الحديدية الباكستاني، شيخ رشيد، للقناة التلفزيونية، إن غالبية القتلى لقوا حتفهم أثناء محاولاتهم القفز من القطار المشتعل.

مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 30 جراء حريق شب بقطار متجه من مدينة كراتشي في باكستان إلى مدينة روالبندي#باكستان #حريق pic.twitter.com/c3as1PA4iz — قناة العالم (@alalamarabic) October 31, 2019

ونقلت محطة "جيو" التلفزيونية عن المتحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية، قوله إن الحريق سببه انفجار أسطوانة غاز كانت تستخدم للطبخ، وأن الحريق غمر ثلاث عربات.

وقال باقر حسين رئيس خدمة الإنقاذ بالمنطقة إن عدد القتلى مرشح للزيادة وأن 15 شخصا أصيبوا، بحسب ما نقلت "رويترز".

وذكر الوزير أن إدخال الركاب المواقد سرا معهم في القطارات لإعداد الوجبات في الرحلات الطويلة هي مشكلة شائعة في البلاد.

وتدهورت حالة شبكة السكك الحديدية الباكستانية التي تعود لعصر الاستعمار في العقود القليلة الماضية بسبب نقص الاستثمار وضعف الصيانة.