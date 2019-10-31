طهران... الخطوة الرابعة لتقليص الالتزامات في الاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ

طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الخميس، في تصريح للتلفزيون الإيراني: "عكفت لجنة في المجلس الأعلى للأمن القومي على إعداد الترتيبات اللازمة لقيام إيران بخطوتنا الرابعة بتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي".

وأضاف موسوي: "نرجح تطبيق الخطوة الرابعة في موعدها المحدد (15 تشرين الثاني/ نوفمبر) في ظل عدم تحقيق نتائج ملموسة للجهود الأوروبية لتنفيذ أوروبا تعهداتها تجاه إيران".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الثامن من أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته.

وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخرا عدم الالتزام بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015، واتخذت ثلاث خطوات في طريق تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، عندما رفعت القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.