لافروف: قرار الدنمارك بشأن "التيار الشمالي 2" تمليه مصالح أوروبية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن قرار الدنمارك إصدار تصريح لبناء جزء من خط أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي-2" عبر أراضيها، مسؤول، وتمليه المصالح الأوروبية.

موسكو - سبوتنيك . وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس غريمنغر: "أعتقد أن هذا القرار، نهج مسؤول، بالمقام الأول"، أمس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهنغاري، أن القرار تمليه مصالح أوروبا.

لقد انضمت الدنمارك، كدولة أوروبية، إلى توافق الآراء، الذي تم تشكيله منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالـ"التيار الشمالي-2" كمشروع سيزيد من أمن الطاقة في الدول الأوروبية، ويجب أن تكون المشروعات الاقتصادية والتجارية بعيدة عن أي تسييس، ولا ينبغي جعلها رهينة للألعاب الجيوسياسية".

وأصدرت الدنمارك، آخر الدول التي يجب أن يمر عبرها "التيار الشمالي-2" برا أو بحرا، تصريحا أمس الأربعاء، لبناء جزء من خط أنابيب الغاز، الذي يربط بين روسيا وألمانيا على الجرف الجنوبي الشرقي لبورنهولم في بحر البلطيق.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

ومن المخطط اكتمال بناء المشروع في عام 2019، ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.

وتعتبر شركة "نورد ستريم-2 أي جي" ، التي تملك "غازبروم" 100 بالمئة من أسهمها، مشغلا للمشروع، وتعهد الشركاء الأوروبيين في المشروع - "شل" و"أو إم في" و"إينجي" و"يونيبر" و"فينترسهال" تغطية 50 بالمئة من كلفة المشروع عن طريق استثمار كل شركة مبلغ 950 مليون يورو، إجمالي 4.75 مليار يورو، أما النصف الثاني من إجمالي حجم الاستثمار المطلوب 4.75 مليار يورو فستوفره "غازبروم".