الاتحاد الأوروبي يدعو للشفافية في عمل "التيار الشمالي - 2"

أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايسا اتكونين اليوم الخميس، أن المفوضية تريد ضمان عمل "التيار الشمالي - 2" بشفافية، مشيرة إلى أنه لدى الاتحاد الأوروبي قواعد واضحة، تنطبق على جميع خطوط الأنابيب، التي تزود الاتحاد بالغاز.

بروكسل – سبوتنيك. وقالت اتكونين في مؤتمر صحفي: "وفقا لمشروع "التيار الشمالي-2" نريد أن نضمن، في حال الانتهاء من بنائه، أن يعمل بشفافية ودون تمييز، مع مستوى مناسب من الإشراف". وأضافت: "لدينا الآن قواعد واضحة تنطبق على جميع خطوط الأنابيب التي يتم من خلالها نقل الغاز إلى السوق الأوروبية".

واعتمد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، التوجيه المحدث للغاز، الذي لا بد من الالتزام به بحسب التشريعات الوطنية لدول الاتحاد، ويكمن جوهر هذا الالتزام في توسيع قواعد معينة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي، كي تشمل الأقسام الخارجية لخطوط أنابيب نقل الغاز.

ويقتضي مشروع "التيار الشمالي-2" بناء أنبوبين اثنين بطول 1224 كم، وطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا، عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية أهمها عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، التي تستحوذ على 50 بالمئة من المشروع، و"كونسورتيوم" مكون من 5 شركات طاقة أوروبية تحتفظ بالـ 50 بالمئة المتبقية منه، بواقع 10 في المئة لكل منها، مع العلم أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 8 مليارات يورو.