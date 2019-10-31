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16:23 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    سلاح الجو الإسرائيلي F-35 يطير خلال حفل تخرج للطيارين التابعين للقوات الجوية الإسرائيلية في قاعدة هاتزريم في جنوب إسرائيل

    تخوفا من إيران.. إسرائيل تؤكد جاهزيتها للتصدي لجميع الهجمات الجوية

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم
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    أكد قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الميجر جنرال عاميكام نوركين، أن منظومات الدفاع الصاروخية "توجد على أهبة الاستعداد للتصدي لتهديد الصواريخ الجوالة الإيرانية".

     وأضاف نوركين خلال كلمة ألقاها في مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط الدفاع الجوي، أن هذا التهديد أصبح أكثر تعقيدا، وأنه يضم أيضا طائرات هجومية دون طيار.

    سلاح الجو الإسرائيلي
    © Photo / YouTube\\Israel
    تلفزيون: سلاح الجو الإسرائيلي يتحرك بعد رصد نشاط غير عادي في السماء
    ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، ظهر اليوم، الخميس، عن مصادر إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن إيران قررت اعتماد سياسة استراتيجية جديدة تقضي بالرد بالمثل على أي هجوم إسرائيلي يستهدف مواقع لها في المنطقة. وذكر المصادر أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، الجنرال قاسم سليماني، هو الذي اقنع الزعيم الروحي لإيران، علي خامنئي، بتبني هذه الاستراتيجية.

    وفي غضون ذلك تعتزم الإدارة الامريكية السماح لشركات روسية وصينية وأوروبية، بمواصلة عملها في منشآت نووية إيرانية لأغراض سلمية، وذلك بهدف وضع صعوبات أمام استمرار طهران في تطوير مشروعها النووي العسكري، وبأن الولايات المتحدة، ومن أجل ذلك، ستصدر إعفاءات من بعض العقوبات التي فرضتها على طهران. 

    كشف موقع إلكتروني عبري النقاب عن السبب الحقيقي وراء تزايد المخاوف الإسرائيلية الأمريكية من إيران. 

    وفي سياق متصل، ذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، مساء أول أمس الثلاثاء، أن القدرات العسكرية الإيرانية الجديدة هي السبب وراء تزايد المخاوف الأمريكية الإسرائيلية من أي هجمات إيرانية جديدة، خاصة على قواعد عسكرية إسرائيلية.

    وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن الهجمات التي نسبت لإيران والخاصة بالهجوم على منشآت نفطية سعودية، في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، والمعروفة باسم "هجمات أرامكو"، تعد مثالا قويا أمام إسرائيل ومن خلفها أمريكا بأن المخاوف تتزايد وتتفاقم.

    وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع، أيضا، قد صرح بأن إيران تشكل تهديدا على السلام في الشرق الأوسط برمته. 

    وخلال لقائه مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفان منوتشين، في مدينة القدس المحتلة، قال نتنياهو: 

    إن إيران تعمل جاهدة على إنتاج صواريخ باليستية باستطاعتها أن تطال أي هدف في الشرق الأوسط. 

    وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن طهران تنشر صواريخ دقيقة في أماكن مختلفة بالمنطقة، لا سيما اليمن لكي تستهدف الأراضي الإسرائيلية.

    وشدد نتنياهو على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي لإيران وتشديد العقوبات المفروضة عليها".

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    الكلمات الدلالية:
    أرامكو, إيران, إسرائيل
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