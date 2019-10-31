"أزرق أبيض" و"الليكود" يتفاوضان لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ذكرت قناة عبرية مساء اليوم، الخميس أن حزبي "أزرق أبيض" و"الليكود" يقيمان جلسة مفاوضات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وأفادت القناة العبرية الـ"13" بأن زعيم تحالف "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس، والشخصية الثانية في التحالف، الإعلامي يائير لابيد، انضما إلى اجتماع طاقم المفاوضات لحزب "الليكود" وتحالف "أزرق أبيض" اليوم الخميس، الذي عقد للمرة الثانية منذ أن تم تكليف غانتس بتشكيل الحكومة.

وأوردت القناة العبرية أن كل من الوزير زئيف ألكين وميخال رافيلو من حزب الليكود، انضما إلى كل من يورام توروفيتش وشالوم شلومو، من حزب أزرق أبيض، وهم من بدءوا جلسة تشكيل الحكومة، لينضم إليهم فيما بعد الجنرال غانتس ويائير لابيد.

في وقت لاحق اليوم، سيلتقي غانتس برئيس "القائمة المشتركة" العربية، أيمن عودة، ورئيس الكتلة أحمد طيبي.

وفي سياق متصل، رفض رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الخميس، الاعتراف بإمكانية تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من القائمة المشتركة.

وقال ليبرمان:

إنه لا يوجد سوى احتمال واحد وهي حكومة وحدة. والقائمة المشتركة هي طابور خامس، وهي لا تمثل العرب في إسرائيل، وقلنا إن هناك خيارا واحدا، ألا وهو حكومة وحدة وطنية، لا تتناول قضية حكومة الأقلية.

ومن جانبه، قال رئيس مفاوضات حزب "الليكود"، ياريف ليفين إن جلسة المفاوضات عبارة عن "تمرين علاقات عامة يهدف إلى إخفاء حقيقة أن تحالف أزرق أبيض يرفض باستمرار قبول مخطط الرئيس والعمل على تشكيل حكومة أقلية مع القائمة المشتركة".

وقال تحالف "أزرق ابيض" إن "جلسة مفاوضات الحزبين انتهت، تناولت الجلسة المتطلبات الأساسية والمبادئ الأساسية لليكود، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر يوم الأحد القادم".