مجلس النواب الأمريكي يقر في تصويت "تاريخي" إجراءات عزل ترامب

أقر مجلس النواب الأمريكي في تصويت "تاريخي" اليوم الخميس، إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما وافق مجلس النواب الأمريكى على تشريع يجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار التحقيقات بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب.

ووصف ترامب بدء إجراءات عزله بـ"أكبر مطاردة ساحرات" في تاريخ الولايات المتحدة بعد تصويت مجلس النواب.

وقال ترامب: "خدعة المساءلة والعزل التي يطرحها مجلس النواب تلحق الضرر البالغ بسوق الأوراق المالية الأمريكي، لكن الديمقراطيون لا يهتمون".

وبدوره، قال البيت الأبيض تعليقا على قرار مجلس النواب الأمريكي، إن "الديمقراطيين لم يفعلوا أي شيء، إلا الانتهاك الصارخ غير المقبول للوائح وقوانين مجلس النواب، بمضيهم قدما في إجراءات العزل". بحسب "رويترز".

وأضاف البيت الأبيض "الرئيس ترمب لم يرتكب أي خطأ والديمقراطيون يعلنون ذلك".

وأوضح البيت الأبيض، "الإجراءات حول المحاكمة البرلمانية غير المشروعة لا تضر الرئيس وإنما الشعب".

يتبع...