واشنطن: نعلم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين ونتشاور مع الحلفاء

صرح مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية، بأن الولايات المتحدة على علم بإطلاق كوريا الشمالية للصاروخين، وتتشاور مع اليابان وكوريا الجنوبية.

واشنطن- سبوتنيك. وقال المسؤول لوكالة سبوتنيك، اليوم الخميس: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا. نواصل مراقبة الوضع والتشاور عن كثب مع حلفائنا في اليابان وكوريا الجنوبية".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الحنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا من نوع غير محدد في اتجاه بحر اليابان.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "قواتنا تحافظ على استعدادها القتالي في حالة حدوث عمليات إطلاق أخرى وتراقب تطور الأحداث".

ووفقا لبيان وزارة الدفاع، فإن عمليات الإطلاق جرت في محافظة بيونغان نامدو.

وأعلنت بدورها وزارة الدفاع اليابانية أن صاروخ كوريا الشمالية لم يصل إلى البلاد أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليابانية: "أطلقت كوريا الشمالية قذيفة، والتي يمكن أن تكون صاروخا باليستيا. نحن نعتقد أنها (القذيفة) لن تصل إلى أراضي بلدنا، وستسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد".