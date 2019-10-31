إيران "تهدد" بتنفيذ الخطوة الرابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عن نية بلاده تنفيذ الخطوة الرابعة، في حال لم تحقق المساعي الأوروبية النتائج المرجوة في تنفيذ التزاماتها .

ووفقا لوكالة "إرنا" للأنباء، قال موسوي، اليوم الخميس: "إن المساعي الأوروبية في تنفيذ التزاماتها لم تحقق نتائج ملموسة، لذلك إذا استمرت الظروف كما هي الآن، فسننفذ الخطوة الرابعة."

وأضاف موسوي في مؤتمر صحفي فيما يتعلق تنفيذ الخطوة الرابعة من تقليل إيران التزاماتها النووية :

إن طريق الدبلوماسية لازال مفتوحا وهناك اجراءات ونشاطات مستمرة بهذا الشأن.

وتابع بقوله:" أوروبا وخاصة فرنسا لازالت مستمرة في مساعيها لاتخاذ خطوات، فيما يتعلق الالتزام بتعهداتها ولكن لم تثمر هذه المساعي إلى الآن ."

وبين موسوي أن لجنة مصغرة في اللجنة العليا للأمن القومي الإيراني تقوم بإعداد الخطوة الرابعة، وقال إذا استمرت الظروف كما هي الآن، فسننفذ الخطوة الرابعة .