وزير الطاقة الإيراني: نعمل على إعادة تاهيل قطاع الكهرباء في اللاذقية

قال وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، إن إيران تعمل في الوقت الحاضر على إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في محافظة اللاذقية السورية.

وأكد أردكانيان في تصريح صحفي، أدلى به، اليوم الخميس، على هامش المعرض الدولي الـ19 لصناعة الكهرباء في طهران، أن إيران تقوم حاليا بإعادة تأهيل معدات صناعة الكهرباء السورية في محافظة اللاذقية، كما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

ونوه أردكانيان إلى "أننا نسعى في الوقت الحاضر لتنمية التعاون مع سوريا" عبر مسار العراق، والتعاون في صناعة الكهرباء الإقليمية تدعم التنمية المستديمة، وبناء عليه فإننا نقوم حاليا بإنشاء محطات كهرباء في سوريا بطاقة إجمالية تبلغ 526 ميغاواط".

وفي جانب آخر من تصريحه، قال وزير الطاقة الإيراني ردا على سؤال بشأن التطورات المحتملة لانضمام بلاده للاتحاد الأوراسي

إن اهتمامنا وتركيزنا سيكون في البداية على السلع الـ 862 التي ستحظى بالتخفيف، أو الإعفاء الجمركي، لذا فإننا نسعى من أجل حضور قطاعنا الخاص ومنتجينا وتجارنا بصورة أسهل في أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد.