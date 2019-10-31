الأمم المتحدة تأمل استئناف المحادثات بين أمريكا وكوريا الشمالية

أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الخميس، أن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، يأمل باستئناف المفاوضات على مستوى العمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، وكذلك الحوار بين سيؤول وبيونغ يانغ.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال حق للصحفيين: "نحن على دراية بالتطورات الأخيرة. الأمين العام يأمل باستئناف مبكر للمفاوضات على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وكذلك استئناف الحوار بين الكوريتين".

هذا وأطلقت كوريا الشمالية ، اليوم الخميس، صاروخين من مقاطعة بيونغان-نامدو، يتراوح مداهما بين 350 و 400 كيلو متر، بارتفاع 100 كيلومتر.

وبدوره أكد الجيش الكوري الجنوبي بعد رصده للصواريخ الكورية الشمالية، أنها قطعت مسافة 370 كيلومترا، بارتفاع 90 كيلومترا، فيما أوضحت وزارة الدفاع اليابانية، أن الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وتعثرت المفاوضات الرامية إلى تفكيك برنامج بيونغ يانغ النووي وبرنامجها الصاروخي منذ انهيار اجتماع قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في العاصمة الفيتنامية، هانوي، في فبراير/شباط الماضي.

والتقى ترامب وكيم مجددا في يونيو/حزيران عند الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، واتفقا على استئناف المحادثات على مستوى فرق العمل لكن المحادثات لم تعقد.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب على صواريخ قصيرة المدى في الأسابيع الماضية، احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مما عقد استئناف المحادثات.