روسيا تعد مشروع قرار خاص لمجلس الأمن بشأن اعتداء شرطة كوسوفو على موظف روسي بالأمم المتحدة

موسكو – سبوتنيك. وقال نيبينزيا: "يجب على مجلس الأمن أن يتعامل مع هذه القضية على أساس التقرير الذي تم تقديمه. لقد أعددنا مسودة بيان لمجلس الأمن، تشير إلى وجهة نظرتنا حول هذا التقرير".
وأكد تانين أن شرطة إقليم كوسوفو انتهكت حقوق الإنسان وقرارا لمجلس الأمن، حيث تعرض الموظف الروسي في الأمم المتحدة لضرب عنيف.
وأشار تانين إلى أن إعلان سلطات كوسوفو موظفي البعثة شخصين غير مرغوب فيهما، إجراء لا يمكن تطبيقه على موظفي الأمم المتحدة من حيث المبدأ، وأن "مثل هذه الأعمال غير مقبولة ولا يجوز السماح بها".
وأكد رئيس البعثة أن فريق التحقيق الذي استجوب أكثر من 50 شاهدا ودرس عددا من الصور ومقاطع الفيديو، لم يجد أدلة تدعم الاتهامات الموجهة ضد الموظفين الاثنين، مشيرا إلى أن توقيفهما جرى في أثناء قيامهما بوظائفهما وعلى الرغم من أنهما قدما نفسيهما على أنهما من موظفي الأمم المتحدة.
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