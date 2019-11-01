Widgets Magazine
تسجيل
04:32 01 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا

    روسيا تعد مشروع قرار خاص لمجلس الأمن بشأن اعتداء شرطة كوسوفو على موظف روسي بالأمم المتحدة

    © Sputnik . Nancy Sisil
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن موسكو أعدت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ضرب شرطة إقليم كوسوفو موظف روسي في بعثة الأمم المتحدة قبل خمسة أشهر.

    موسكو – سبوتنيك. وقال نيبينزيا: "يجب على مجلس الأمن أن يتعامل مع هذه القضية على أساس التقرير الذي تم تقديمه. لقد أعددنا مسودة بيان لمجلس الأمن، تشير إلى وجهة نظرتنا حول هذا التقرير".

    ضفة نهر موسكو في مساء دافئ في موسكو، 11 سبتمبر 2019
    © AFP 2019 / Alexander Nemenov
    روسيا تقترح نقل مقر عمل اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك
    هذا وقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للإدارة المؤقتة في كوسوفو، زاهر تانين، أمس لأعضاء مجلس الأمن، تقريرا حول نتائج تحقيق المنظمة في حادث اعتقال موظفين للأمم المتحدة، أحدهما الروسي ميخائيل كراسنوشوكوف، إضافة إلى 26 شخصا آخرين، على يد عناصر تابعة لقوات الأمن الخاصة لإقليم كوسوفو في 28 أيار/مايو الماضي.

    وأكد تانين أن شرطة إقليم كوسوفو انتهكت حقوق الإنسان وقرارا لمجلس الأمن، حيث تعرض الموظف الروسي في الأمم المتحدة لضرب عنيف.

    وأشار تانين إلى أن إعلان سلطات كوسوفو موظفي البعثة شخصين غير مرغوب فيهما، إجراء لا يمكن تطبيقه على موظفي الأمم المتحدة من حيث المبدأ، وأن "مثل هذه الأعمال غير مقبولة ولا يجوز السماح بها".

    وأكد رئيس البعثة أن فريق التحقيق الذي استجوب أكثر من 50 شاهدا ودرس عددا من الصور ومقاطع الفيديو، لم يجد أدلة تدعم الاتهامات الموجهة ضد الموظفين الاثنين، مشيرا إلى أن توقيفهما جرى في أثناء قيامهما بوظائفهما وعلى الرغم من أنهما قدما نفسيهما على أنهما من موظفي الأمم المتحدة.

    انظر أيضا:

    روسيا مستعدة لفتح مقر للأمم المتحدة على أراضيها
    مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو تأمل في التوصل لاتفاق بين واشنطن وطالبان
    سفير روسيا في الأمم المتحدة: الحظر على ظريف يغلق سبيل الحوار
    روسيا تقترح نقل مقر عمل اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك
    روسيا تقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قانون بشأن تطوير نظام للحد من الأسلحة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بطولة كأس الكرملين للرقص اللاتيني للمحترفين في قصر الكرملين، موسكو 19 أكتوبر 2019
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أكتوبر 2019
    روسكوسموس تتلقى رسالة ودية من ناسا
    وكالة الفضاء الروسية تتلقى رسالة ودية من "ناسا" الأمريكية
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك