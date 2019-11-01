ترامب يعلن تغيير محل إقامته الدائم: المعاملة سيئة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيجعل من منتجع "بالم بيتش" بولاية فلوريدا مقرا دائما لإقامته بدلا من شقته في "ترامب تاور" بمدينة نيويورك.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر": "أصبحت أعشق البيت الأبيض وأتمنى أن أبقى فيه للسنوات الخمس المقبلة بينما نجعل أمريكا عظيمة مرة آخرى، لكنني وعائلتي سنجعل من منتجع بالم بيتش بولاية فلوريدا مقر إقامتنا الدائم".

1600 Pennsylvania Avenue, the White House, is the place I have come to love and will stay for, hopefully, another 5 years as we MAKE AMERICA GREAT AGAIN, but my family and I will be making Palm Beach, Florida, our Permanent Residence. I cherish New York, and the people of..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019

وأضاف: "أعتز بنيويورك وشعبها، وسأظل كذلك دائما، لكن على الرغم من حقيقة أني أدفع ملايين الدولارات في المدينة والولاية والضرائب المحلية كل عام، يعاملوني بعض الزعماء السياسيين في المدينة والولاية، معاملة سيئة".

وتابع: "أكره اتخاذ هذا القرار، لكن في النهاية سيكون الأفضل لمن يهمه. ورئيسا (للولايات المتحدة)، سأكون دائما في مساعدة نيويورك وشعبها العظيم. وسيكون لها دائما مكانا خاصا في قلبي".

....this decision, but in the end it will be best for all concerned. As President, I will always be there to help New York and the great people of New York. It will always have a special place in my heart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر في تصويت "تاريخي" يوم الخميس، إجراءات عزل ترامب.

كما وافق مجلس النواب الأمريكى على تشريع يجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار التحقيقات بشأن عزله.

ووصف ترامب بدء إجراءات عزله بـ"أكبر مطاردة ساحرات" في تاريخ الولايات المتحدة بعد تصويت مجلس النواب.