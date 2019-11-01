الدفاع المدني الإيراني: أحبطنا هجمات أمريكية

صرح رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، العميد غلام رضا جلالي، بأن بلاده أحبطت هجمات أمريكية.

وأوضح العميد جلالي أن الأمريكيين دخلوا مرحلة الهجوم السيبراني، إلا أن الدفاع السيبراني الإيراني أحبط هجماتهم، وذلك بحسب وكالة "فارس".

إننا ومنذ عامين نخوض مواجهة متعددة المستويات مع أمريكا، والعدو استخدم خلال الفترة كل أدواته وإمكانياته لإرضاء إيران، ولكن في ضوء تدابير قائد الثورة الإسلامية، فقد تم إدراج المقاومة الفاعلة في جدول الأعمال وجرى إحباط مؤامرة العدو.

وقال جلالي، مساء أمس الخميس:

ونوه العميد جلالي إلى إقامة أكثر من 100 مناورة في البلاد لتقييم قدرة ومقاومة البنية التحتية الحيوية وحجم الجهوزية وتحديد نقاط الضعف.

واعتبر إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة "غلوبال هاوك" منعطفا غيّر جميع معادلاتهم وحساباتهم على الصعيد العسكري، مضيفا أن "الأمريكيين دخلوا مجال الهجوم السيبراني، إلا أن جهوزية دفاعنا السيبراني أحبط هجومهم".

وأكد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، العميد غلام رضا جلالي، أن بلاده هي المنتصرة في المرحلة الأولى للحرب المركبة مع أمريكا.

وتابع العميد جلالي:

ولكن ينبغي أن نكون متيقظين تجاه المستقبل ولا نتقاعس بعد هذا الانتصار.