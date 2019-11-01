صحيفة تركية: أردوغان إلى أمريكا حاملا رسالة ترامب المسيئة

نقلت صحيفة "حرييت" التركية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله بأنه "سيذهب إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسيحمل معه الرسالة التي قام ترامب بإرسالها له قبيل انطلاق عملية "نبع السلام" في سوريا وسيعيدها له، ومعها الرد المستحق".

وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان خلال اجتماعه في الهيئة المركزية لحزب "العدالة والتنمية"، قال: "في الواقع أعطينا الجواب المناسب ميدانيا، ولم نلق لما كتب فيها أي بال"، في إشارة للرسالة التي اعتبر أنها تتضمن إساءات وعبارات مخالفة للتقاليد الدبلوماسية من قبل ترامب.

وحول المنطقة الآمنة في سوريا، قال أردوغان: "سننشئ بالبداية منطقة تجريبية، قد تكون في تل أبيض أو رأس العين، أو مكان آخر على الحدود بمجهودنا الذاتي".

وقارن الرئيس التركي بين ترامب وبوتين، مشيرا إلى أن الأخير "ينفذ ما يتم الاتفاق به معه بشكل أسرع، بخلاف الرئيس الأمريكي الذي لا نثق بوعوداته".

وكشف الرئيس التركي، أن بلاده ساعدت الولايات المتحدة في عملية قتل زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، وأوضح: "لقد حلقت طائرات الهيلوكبتر في المجال الجوي لمنطقتي عفرين وجرابلس اللتين تخضعان لسيطرتنا، وعملت المخابرات التركية مع نظيرتها الأمريكية".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد قال إنه لن يتشرف بلقاء من منظومة أردوغان وسأشعر بالقرف ولكن من أجل مصلحة الوطن كل ما يحقق هذه المصلحة لابد من القيام به وهذه مهام الدولة.

وأضاف الأسد في مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، أمس الخميس، أن "أردوغان يمارس الزعرنة السياسية على أوسع نطاق وأنا قمت بعملية توصيف له".

أما بالنسبة للجيش التركي، أكد الأسد أنه "الوكيل الأمريكي في هذه الحرب، وعلينا أن نترك المجال إلى العملية السياسية، وإن لم تعط نتائج نتيجة باتجاه الحرب".