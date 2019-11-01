بومبيو: يجب على حكومة العراق الاستماع إلى مطالب المحتجين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إنه ينبغي للحكومة العراقية أن تستمع إلى مطالب المحتجين، وتخفف القيود التي فرضت في الآونة الأخيرة على الإعلام وحرية التعبير.

وأضاف "بومبيو" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنه يجب على كل الأطراف نبذ العنف، وقال إن تحقيق الحكومة العراقية في أعمال العنف التي وقعت في أوائل أكتوبر/تشرين الأول "يفتقر للمصداقية الكافية".

The Government of #Iraq should listen to the legitimate demands made by the Iraqi people who have taken to the streets to have their voices heard. The U.S. supports the Iraqi people who require a genuine exercise in accountability and justice. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 1, 2019

​​ويشهد العراق موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بإسقاط الحكومة وتقديم الخدمات ومكافحة "الفساد".

ويواصل العراقيون بإعداد مليونية متزايدة في ساحة التحرير، والمناطق المحاذية لها، في وسط بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، اعتصاماتهم لليوم الثامن على التوالي، لتغيير الحكومة، وطرد الأحزاب، ومحاكمة الفاسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين.