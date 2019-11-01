مقتل 15 جنديا بهجوم إرهابي شمال مالي

نواكشوط - سبوتنيك. أوضح البيان أن الهجوم استهدف "موقعا عسكريا في بلدة انديليمان بشمال البلاد"، وأضاف أن "هذه الحصيلة غير نهائية" وأنه تم إرسال تعزيزات إلى مكان الاستهداف لمعاينة الأضرار والخسائر.
وتعاني مالي منذ 7 سنوات من انتشار العنف المسلح في شمال ووسط البلاد، بعد أن وقع شمال مالي في أيدي الجماعات المسلحة في آذار/ مارس عام 2012، وساعد التدخل العسكري الذي بدأ في كانون الثاني/ يناير 2013 بمبادرة من فرنسا في تراجع قوة ونفوذ الجماعات المسلحة بالمنطقة، لكن مناطق بأكملها شمال ووسط مالي لا زالت خارجة عن السيطرة.
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