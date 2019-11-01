بالصور والفيديو... جورج بوش يقوم بزيارة سرية لدولة خليجية

قام الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش، بزيارة سرية إلى سلطنة عمان، والتي استغرقت 3 أيام.

وصل بوش إلى العاصمة العمانية مسقط، الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول، غادر يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، بحسب صحيفة "تايمز أوف عمان".

وخلال زيارته، قام بوش بجولة في العديد من الأماكن السياحية في السلطنة، بما في ذلك سوق نزوى التجاري الثلاثاء الماضي.

وقال شمس، وهو صاحب متجر حلويات زاره بوش: "لقد تشرفنا بزيارة جورج دبليو بوش لمتجرنا في سوق نزوى المركزي".

بوش في محل الحلوى في عمان pic.twitter.com/J3ZnCbQKUW — real reckless (@Realreckless7) October 29, 2019

وذكرت الصحيفة العمانية، أن بوش زار أيضا متجر التمور العماني، كما قام العديد من العمانيين والوافدين الذين يعيشون في البلاد بالتقاط الصور التذكارية معه.

وعبر العديد من العمانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن دهشتهم من رؤيتهم جورج دابليو بوش في البلاد، خاصة وأنه لم يتم الإعلان رسميا عن زيارته، ولم يعلم سوى القليل عن وصوله.

وحكم جورج دابليو بوش الولايات المتحدة الأمريكية من عام 2001 إلى عام 2009.