ترامب يدافع عن "عملاء روسيا"

ودافع ترامب عن تولسي غابارد مرشحة الحزب الديمقراطي، وجيل ستاين مرشحة حزب الخضر، اللتين تهجمت عليهما هيلاري كلينتون منافسة ترامب في انتخابات عام 2016، متهمة إياهما بأنهما عميلتان لروسيا.

ورد ترامب على كلينتون قائلا في كلمة له أمام مؤيديه في ميسيسيبي إنه لا يعرف "من هي تولسي غابارد ولكنه يعرف شيئا واحدا هو أنها ليست عميلة لروسيا".

وعن جيل ستاين قال ترامب إنها "خضراء" ولكنه يعرف "أنها ليست عميلة لروسيا".

وأضاف ترامب أن كلينتون وجهت تهمة مماثلة إليه قبل ثلاثة أعوام وأنه احتاج إلى عامين لنفي التهمة الظالمة عن نفسه.