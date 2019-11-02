قلق أمريكي من تنامي شعبية "كلاشنيكوف الجديد"

عبر مسؤول أمريكي عن قلق الولايات المتحدة من تنامي اهتمام العالم بوسائط الدفاع الجوي من صنع روسي، وبالأخص منظومة "إس-400".

وتخشى واشنطن أن تنتشر وسائط الدفاع الجوي الروسية في العالم كما انتشرت رشاشات كلاشنيكوف. وكشف كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجي الأمريكي، عن خوف واشنطن من ذلك حين قال للصحفيين في واشنطن، وفق إفادة صحيفة "بوليتيكو"، إن "أ كا47" (رشاش

كلاشنيكوف) أصبح في حينه رمزا لحركات التمرد التي دعمها الاتحاد السوفيتي في منطقة شاسعة تمتد من جنوب شرق آسيا إلى افريقيا. أما الآن فإن روسيا تسعى جاهدة إلى فرض منظومات صواريخ "إس400" المضادة للطائرات على العالم وفقا لم قاله كوبر.

كما كشف كوبر عما قد يكون السبب الرئيسي لقلق واشنطن، حيث قال إن روسيا تعيق بذلك الولايات المتحدة عن "توريد وسائط الدفاع الجوي المتطورة" لشركائها

وكانت تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، قد اشترت منظومات "إس-400" من روسيا.