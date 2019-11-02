مسؤولون أمريكيون يشككون في تفاصيل سردها ترامب عن مقتل البغدادي

شكك مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية في رواية الرئيس دونالد ترامب، بشأن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبوبكر البغدادي.

وقال ترامب إن البغدادي كان يبكي ويصرخ قبل موته في عملية نفذتها قوة أمريكية في سوريا، مشددا على أنه كان "يرتجف ويبكي" قبل موته.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، قال مسؤولو وزارة الدفاع إنهم لا يعرفون من أين حصل ترامب على هذه المعلومات التي وصفوها بالـ"مزاعم".

وصرح العديد من مسؤولي وزارة الدفاع، رفضوا إعلان هويتهم، بأنه لا وجود لأدلة تدعم صحة التفاصيل التي ذكرها ترامب بشأن موت البغدادي.

وأفادت المصادر بأن المقاطع التي صورتها طائرات بدون طيار للعملية، وشاهدها ترامب في غرفة العمليات في البيت الأبيض، كانت من دون صوت.

من جانبه، قال الجنرال في مشاة البحرية "المارينز" كينيث ماكنزي، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، إنه لا يمكنه تأكيد أي تفاصيل إضافية حول لحظات البغدادي الأخيرة.

وأضاف ماكنزي "نعتقد أن البغدادي فجر نفسه داخل حفرة في لحظاته الأخيرة"، مشيرا إلى نفق قالت أمريكا إن البغدادي فر إليه خلال مهاجمته.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الذي تابع الغارة من غرفة العمليات مع ترامب، إنه لا يعرف أي شيء عن "بكاء" البغدادي.