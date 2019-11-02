تركيا تهدد بإعادة سجناء "داعش" إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، إن "تركيا ستعيد أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي الأسرى إلى بلدانهم الأصلية وشكا من تقاعس الاتحاد الأوروبي عن هذه المسألة".

وعن مغادرة أوروبا للتعامل مع السجناء وحدهم قال صويلو: "هذا غير مقبول بالنسبة لنا، إنه أمر غير مسؤول"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف: "سنرسل أعضاء داعش الذين تم أسرهم إلى بلادهم"، وقال "ليس هولندا فقط تجرد إرهابيي "داعش" من الجنسية، يوجد بريطانيا أيضا تقوم بذلك، فالجميع يلجأ لأسهل السبل للتملص من المسؤولية الملقاة على عاتقه".

#عاجل | وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: #تركيا ليست فندقًا لعناصر "#داعش" من مواطني الدول الأخرى — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 2, 2019

وأعلنت تركيا مؤخرا، أنها اعتقلت بعض أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي الذين فروا في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن قامت أنقرة بعملية عسكرية أطلقت عليها "نبع السلام".