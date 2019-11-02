ارتفاع حصيلة هجوم استهدف موقعا عسكريا بمقاطعة ميناكا شمالي مالي إلى 49 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم مسلح استهدف الليلة الماضية موقعًا للجيش المالي بمقاطعة ميناكا إلى 49 قتيلا، علاوة على وقوع أضرار مادية كبيرة بالموقع.

نواكشوط - سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الجيش المالي، ظهر اليوم السبت، بأن "حصيلة الهجوم على موقع عسكري في شمال البلاد ارتفعت إلى 49 قتيلا وثلاثة مصابين، فيما عثر على 20 شخصًا نجوا من الهجوم"، لافتا إلى أن الهجوم أوقع خسائر مادية كبيرة.

كان الجيش المالي أعلن، في بيان الليلة الماضية، مقتل 15 جنديا ماليا وإصابة آخرين صيب آخرون، اليوم الجمعة، "بهجوم إرهابي استهدف موقعا عسكريا في بلدة انديليمان (بمقاطعة ميناكا) بشمال البلاد"، ولفت إلى أن "هذه الحصيلة غير نهائية" وأنه قد تم إرسال تعزيزات إلى موقع الهجوم.

يأتي الهجوم بعد شهر من مصرع 40 جنديا في هجومين متزامنين أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

وتعاني مالي منذ سبع سنوات من انتشار العنف المسلح في مناطق متفرقة من الشمال والوسط، بعد ان وقع شمال مالي في أيدي الجماعات المسلحة في آذار/ مارس 2012، وساعد التدخل العسكري الذي بدأ في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة من فرنسا في تراجع قوة ونفوذ الجماعات المسلحة بالمنطقة، لكن مناطق بأكملها شمال ووسط مالي لا زالت خارجة عن السيطرة.