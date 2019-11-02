ترامب ساخرا من زوجته: لن تبكي إذا تم إطلاق النار علي‎

في موجة جديدة من نكات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سخر الأخير من زوجته ميلانيا، بنكتة جديدة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن السيدة الأولى قد لا تكون بجانبه إذا تعرض لأذى خطير أو إطلاق النار عليه.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تصريحات ترامب جاءت أثناء حملة لجمع التبرعات لصالح النواب الجمهوريين بفندق ترامب في واشنطن، حيث قام أيضا بإلقاء النكات عن بعض المشرعين.

وتحدث ترامب عن رد فعل زوجة النائب ستيف سكاليز الذي توفي بجروح خطيرة، جراء إطلاق النار على عدد من رجال الكونغرس خلال تدريب بمباراة بيسبول في فيرجينيا عام 2017.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي أثناء زيارته للمستشفى، صرخت زوجة سكاليز، عندما قابلته في ذلك اليوم، وأضاف مازحا: أنا لا أقصد أن تتفاعل الزوجات بهذه الطريقة مع المأساة، وأنا أعلم أن زوجتي لن تبكي أو تفعل ذلك.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد تزوج ميلانيا في العام 2005، وهي الزيجة الثالثة له، ولها منه ابن واحد وهو بارون ترامب.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه تم الكشف، مساء الخميس الماضي، عن قيام ترامب وميلانيا بتغيير إقامتهما الأولى لأغراض ضريبية من نيويورك إلى فلوريدا.

ومن المعروف أن العلاقة بين ترامب وزوجته ميلانيا عادة ما يشوبها بعض التوترات والمواقف المحرجة، وهو ما ظهر للعامة في العديد من المواقف.

وأرفقت الصحيفة البريطانية العديد من فيديوهات المواقف المحرجة بين ترامب وزوجته ميلانيا.