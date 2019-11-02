ترامب يروج لكتاب يتناول إنجازاته

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الشخصي على التويتر تغريدة مدح فيها كتابا جديدا انتشر في الأسواق للكاتبة "هاوي كار" يتضمن مديح للرئيس الأمريكي وكيفية إنقاذه للولايات المتحدة من أيدي منافسته في الانتخابات الماضية هيلاري كلينتون، مما أثار السخرية من متابعيه عبر التويتر.

وجاء في التغريدة: "كتاب جديد رائع لكاتب هاوي كار، "ماذا حدث حقًا، كيف أنقذ دونالد ترامب أمريكا من هيلاري كلينتون"، معروض للبيع الآن. هاوي هي قوة جديدة الموهوبة التي كانت حاضرة منذ البداية!".

A great new book by Howie Carr, “What Really Happened, How Donald J. Trump Saved America From Hillary Clinton,” is on sale now. Howie is a talented New England force who was there at the very beginning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2019

​ويذكر أن مجلس النواب الأمريكي قد أقر في تصويت "تاريخي" أمس الخميس، إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما وافق مجلس النواب الأمريكى على تشريع يجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار التحقيقات بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب، ووصف ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، بدء إجراءات عزله بـ"أكبر مطاردة ساحرات" في تاريخ الولايات المتحدة بعد تصويت مجلس النواب.