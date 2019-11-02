ترامب يروج لكتاب يتناول إنجازاته

وجاء في التغريدة: "كتاب جديد رائع لكاتب هاوي كار، "ماذا حدث حقًا، كيف أنقذ دونالد ترامب أمريكا من هيلاري كلينتون"، معروض للبيع الآن. هاوي هي قوة جديدة الموهوبة التي كانت حاضرة منذ البداية!".
A great new book by Howie Carr, “What Really Happened, How Donald J. Trump Saved America From Hillary Clinton,” is on sale now. Howie is a talented New England force who was there at the very beginning!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2019
ويذكر أن مجلس النواب الأمريكي قد أقر في تصويت "تاريخي" أمس الخميس، إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما وافق مجلس النواب الأمريكى على تشريع يجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار التحقيقات بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب، ووصف ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، بدء إجراءات عزله بـ"أكبر مطاردة ساحرات" في تاريخ الولايات المتحدة بعد تصويت مجلس النواب.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)