ثوران بركان على جزيرة ساتسومايو بجنوب شرق اليابان

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية، أن بركانا ثار على جزيرة ساتسومايو بجنوب شرق اليابان، في وقت متأخر اليوم السبت، لكن لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع أضرار في الجزيرة التي يعيش فيها عدد قليل من السكان في مقاطعة كاجوشيما.

وناشدت المكاتب المحلية لإدارة الأرصاد سكان الجزيرة، الابتعاد عن المنطقة، كما أصدرت تحذيرا من الدرجة الثانية على مقياس من 5 درجات، بعد حدوث الثوران في حوالي الساعة 17:35 بالتوقيت المحلي (0836 بتوقيت غرينتش)، وفقا لرويترز.

ونجم عن البركان سحبا من الرماد، على ارتفاع أكثر من 3000 قدما في السماء، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Volcano erupts on Satsumaio Island in Japan https://t.co/XXgvinz1Qc pic.twitter.com/AVoEJirO7k — New York Post (@nypost) November 2, 2019

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية سكان الجزيرة من احتمالية تساقط صخور وتدفق الحمم البركانية داخل دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من الحفرة التي اندلع منها البركان.

ويعد هذا هو أول ثوران في جزيرة ساتسومايو منذ يونيو/حزيران 2013.