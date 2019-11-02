ترامب يسدي نصيحة "متناقضة" إلى ميغان ماركل بشأن التعامل مع الشائعات

أسدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نصيحة إلى ميغان ماركل، "دوقة ساسكس" وزوجة الأمير البريطاني هاري، بشأن التعامل مع الشائعات وصحف الفضائح التي تطاردها.

وخلال لقاء إذاعي أجرته معه محطة "إل بي سي" البريطانية، صرح "ترامب" أن "ماركل" تتعامل مع الشائعات التي تطلقها وسائل الإعلام عنها "بشكل شخصي للغاية".

وقال لمقدم الحوار، نايجل فرج عن ميغان ماركل: "أعتقد أنه يجب أن يكون رد فعلك مختلفا بعض الشيء، ولكنها تأخذ الأمر على محمل شخصي للغاية، ويمكنني أتفهم هذا، ولكنني لا أعرفها شخصيا".

وتفاجأ بعض المستمعين للحوار من نصيحة دونالد ترامب لميغان ماركل، واعتبروها متناقضة، خاصة مع حساسيته الشديدة تجاه منتقديه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأنه دائما ما يصف الصحافة بأنها "وسائل إعلامية مزيفة" و"عدوة للشعب"، وذلك ردا منه على التقارير الصحفية التي تنتقد صورته، كما أنه حظر صحف "نيويورك تايمز و"واشنطن بوست" في المباني الفيدرالية، وذلك بعد أن هاجمها مرارا وتكرارا في أكثر من مناسبة.

Donald Trump’s been watching a lot of Meghan Markle media coverage. He literally said so. You know, cuz he’s got a lot of time to watch TV and check Twitter. https://t.co/zK0VD8Owb5 — Perez (@ThePerezHilton) November 2, 2019

كما تطرق اللقاء الإذاعي إلى زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة المتحدة في شهر يونيو/حزيران، فوصفها ترامب بأنها كانت "رائعة"، وقال إنه استمتع بمقابلة الأمير هاري، الذي وصفه بـ "العظيم" ، قبل أن يمتدح الملكة إليزابيث.

ووصف ترامب ملكة بريطانيا بأنها "امرأة لا تصدق"، وروى عن جلوسه بجانبها خلال مأدبة رسمية في قصر باكنغهام قائلا: "جلست بجانبها، وكانت تبتسم وتستمتع بوقت ممتع، وكنت أبتسم وأقضي وقتا ممتعا، كانت أمسية رائعة حقا، وقيل لي إنها استمتعت بها ،وأستطيع أن أقول لك إنني استمتعت بها".

وتابع ترامب عن عن الملكة إليزابيث: "نادرا ما أقول هذا، ولكنها حقا رائعة جدا، وكذلك الأمير تشارلز، فقد وقتا رائعا".

وسيزور دونالد ترامب بريطانيا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، من أجل حضور قمة "الناتو".

وقال الرئيس الأمريكي في لقاء "إل بي سي"، إنه تربطه برئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون "صداقة كبيرة" ، مضيفا أن لديهما "الكثير من الأمور المشتركة".

وأوضح: "عندما تكون رئيسا للولايات المتحدة، فأنت تتمتع بعلاقات رائعة مع العديد من القادة، بمن فيهم بوريس، إنه رجل رائع، وأعتقد أنه الرجل المناسب تماما للوقت الحالي".

وانتقد ترامب في المقابلة الإذاعية، التي أجربت معه عبر الهاتف، اتفاق "بريكست" الذي تفاوض بشأنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، وقال إنه لا يتيح للندن عقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وقال لمقدم الحوار: "نريد أن نتعامل مع المملكة المتحدة وهم يريدون كذلك تبادل التجارة معنا، لكن لكي أكون صادقا معك... هذه الصفقة... في ظل جوانب معينة منها ... لا يمكنك أن تفعل ذلك ، لا يمكنك التجارة من خلالها".

وكان الرئيس الأمريكي وعد في وقت سابق بالتوصل مع المملكة المتحدة إلى "اتفاق رائع"، سيتم تنفيذه مع حلول شهر يوليو/تموز 2020.