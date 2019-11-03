عُقد مؤتمر مدته يومان مع روسيا في النرويج خلال الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتحرير فينمارك، حيث أعلنت فاسويك أهمية رفع العقوبات عن الاتحاد الروسي. ومع ذلك، تم انتقاد السياسية بشدة بعد تصريحاتها.

وقالت فاسويك: " نحن نعرف الروس ونتعاون معهم ونتاجر معهم. بالطبع، يبدو غريبًا وغير طبيعي بالنسبة لنا أن نفرض عقوبات على من نعتبرهم جيرانًا جيدين"، وفقا لموقع iFinnmark.

وأشارت إلى أن جميع مناطق النرويج تتبع موقف أوسلو، رغم أنها قد تعتبر العقوبات عديمة الفائدة.

في الوقت نفسه، أكدت السياسية أن القيود المفروضة على روسيا قد أثرت على الأعمال في النرويج بشكل سيء، وعلى العكس من ذلك، بدأت موسكو في تطوير صناعتها. أي أن العقوبات عززت الاقتصاد الروسي فقط.

لفتت فاسويك الانتباه إلى أنه بعد فرض القيود، بدأت الولايات المتحدة نفسها في التجارة مع روسيا أكثر. لذلك، من الضروري التفكير فيما إذا كانت هذه القيود تفيد.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت السياسية أن سكان شمال النرويج مع حسن الجوار مع الجانب الروسي والعمل الناجح مع "الجار".