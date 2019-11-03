خامنئي يكرر رفضه لأي محادثات مع أمريكا ويقول إنها لن تحل مشكلات إيران

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خامنئي يكرر رفضه لأي محادثات مع أمريكا ويقول إنها لن تحل مشكلات إيران

يتبع...