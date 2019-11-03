بالصور والفيديو... الصين تطلق قمرا صناعيا عالي الدقة يمكنه التقاط صور مجسمة

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن الصين أطلقت، اليوم الأحد، قمرا صناعيا جديدا عالي الدقة للاستشعار عن بعد يمكنه التقاط صور مجسمة، مما يشكل خطوة مهمة أخرى في مساعي بكين لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية في رسم الخرائط الطبوغرافية.

وقال التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في) نقلا عن إدارة الفضاء الوطنية في الصين، إن صاروخا انطلق من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال البلاد في الساعة 11:22 صباحا بالتوقيت المحلي حاملا القمر الصناعي عالي الدقة جاوفن-7 ونقله للمدار المحدد، وفقا لرويترز.

وذكرت المحطة أن "جاوفن-7" مزود بأعلى تقنيات لرسم الخرائط مقارنة بالأقمار الصناعية المحلية الأخرى، ويمكنه رسم خريطة مجسمة للصين بل وللعالم وبهامش خطأ لا يتعدى المتر الواحد.

China launches first sub-meter class satellite into spacehttps://t.co/xy8bJPk2hU pic.twitter.com/XeDnfdAKgW — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) November 3, 2019

وأضافت أنه سيساعد الصين على التوقف عن الاعتماد على استيراد تقنيات الخرائط المجسمة عالية الدقة، إذ سيستخدم في مسح الأراضي والتخطيط الحضري والأبحاث الإحصائية.

China's Gaofen-7 Earth observation satellite was successfully sent into space from the Taiyuan Satellite Launch Center in north China's Shanxi Province on Sunday at around 11:22 a.m. BJT. #70YearsOn https://t.co/uNcfCtmU4c pic.twitter.com/wARTgIkH4i — China News 中国新闻网 (@Echinanews) November 3, 2019

وتقول إدارة الفضاء إن هدف مشروع الصين لإطلاق أقمار صناعية للاستشعار عن بعد من طراز "جاوفن"، هو المساعدة في إنشاء نظام عالمي للاستشعار عن بعد يعمل على مدار الساعة وتحت جميع ظروف الطقس بحلول عام 2020، ويكون قادرا على مراقبة اليابسة والغلاف الجوي والمحيطات.

يشار إلى أن مشروع "جاوفن" من بين 16 مشروعا كبيرا أساسيا للتنمية العلمية في الصين، ويهدف أيضا لتعزيز اعتماد بكين على ذاتها في الحصول على بيانات عالية الدقة لمراقبة الأرض.