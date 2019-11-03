"في كل موقع جغرافي"... قائد القوات البرية الإيرانية يتعهد بالوقوف أمام أي تهديد

وصف القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، تدريب الوحدات متعددة المهام والأغراض بأنها من أهداف القوة البرية للجيش.

وقال اللواء موسوي، على هامش الحفل الختامي لدورات وحدات قوات الرد السريع والقوات الخاصة: "في الدورات التدريبية، ستقوم وحدات الرد السريع الخاصة بتدريب الأفراد في أي ظروف جوية، وفي كل موقع جغرافي وضد أي تهديد، لتتمكن أن تؤدي مهمتها على أفضل وجه"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف أن "أحد الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في الجيش هو تدريب أفراد متعددي المهارات ووحدات متعددة الأغراض، وقد بدأنا هذا العمل منذ فترة، وتحقق اليوم أجزاء من هذا العمل".

وأوضح اللواء موسوي، أن "القوات الخاصة ووحدات الرد السريع، يجب أن تكون قادرة على أداء مهامها بأفضل شكل"، مضيفا أن "القوة البرية التي أمضت ثماني سنوات في الدفاع المقدس بفخر، ينبغي أن تحدث تطورا في تدريباتها نظرا للتهديدات والتغييرات الحاصلة".

وتابع: "هذا التطور الكبير والثوري للغاية، تحقق مع الإدارة الجهادية لقادة القوات البرية وخاصة العميد أمير حيدري، حيث تحقق بسرعة وبدقة وعمق بحيث لايمكن تصور نفس هذه القوة البرية قبل ثلاث أو أربع سنوات".