"في كل موقع جغرافي"... قائد القوات البرية الإيرانية يتعهد بالوقوف أمام أي تهديد

وأضاف أن "أحد الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في الجيش هو تدريب أفراد متعددي المهارات ووحدات متعددة الأغراض، وقد بدأنا هذا العمل منذ فترة، وتحقق اليوم أجزاء من هذا العمل".
وأوضح اللواء موسوي، أن "القوات الخاصة ووحدات الرد السريع، يجب أن تكون قادرة على أداء مهامها بأفضل شكل"، مضيفا أن "القوة البرية التي أمضت ثماني سنوات في الدفاع المقدس بفخر، ينبغي أن تحدث تطورا في تدريباتها نظرا للتهديدات والتغييرات الحاصلة".
وتابع: "هذا التطور الكبير والثوري للغاية، تحقق مع الإدارة الجهادية لقادة القوات البرية وخاصة العميد أمير حيدري، حيث تحقق بسرعة وبدقة وعمق بحيث لايمكن تصور نفس هذه القوة البرية قبل ثلاث أو أربع سنوات".
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