محامي المواطن الروسي بوركوف يستأنف ضد قرار إسرائيل تسليمه لأمريكا

قال محامي المواطن الروسي أليكسي بوركوف المعتقل في إسرائيل، والذي تريد الأخيرة تسليمه للولايات المتحدة بتهمة القرصنة وغسل الأموال، إنه قدم استئنافا ضد قرار وزارة العدل الإسرائيلية في ذلك الصدد.

وقال ميخائيل إيروني للصحفيين الروس، بعد جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية لتوضيح ملابسات القضية للصحفيين، "اليوم قدمنا استئنافا للمحكمة العليا ضد قرار وزير العدل الإسرائيلي، ووقع بوركوف على ذلك الاستئناف مقرا بكل ما جاء فيه".

وأوضح أن تقديم الاستئناف يؤدي لتعليق عملية التسليم لحين توضيح الدولة لموقفها، معلقا، "طالبنا بحظر عملية التسليم، وقد يأخذ ذلك الإجراء وقتا، كما طلبنا جوابا مفصلا من وزارة العدل الإسرائيلية حول ما بنى عليه الوزير قراره المبهم".

وكشف أن جلسة سيتم تحديد موعدها بعد الحصول على رد وزارة العدل.

وتم اعتقال بوركوف، في ديسمبر عام 2015، في مطار تل أبيب عند محاولته المغادرة إلى وطنه مع صديقته. وجرى الاعتقال بناء على طلب الولايات المتحدة.

وتتهم السلطات الأمريكية، الشاب الروسي بممارسة القرصنة الإلكترونية.

وتطالب روسيا، السلطات الإسرائيلية، منذ 4 سنوات تقريبا، بتسليمها المواطن الروسي أليكسي بيركوف (29 عاما)، الملاحق في قضية جنائية تتعلق بالاحتيال.

وأكدت وزارة العدل الإسرائيلية لوكالة "سبوتنيك"، الأربعاء الماضي، أن وزير العدل أمير أوحانا وقع على قرار ترحيل المواطن الروسي المحتجز في إسرائيل، وذلك بعد "مشاورات مفصلة مع مختلف الجهات، بما في ذلك شخصيات سياسية وقضائية".

يتبع...